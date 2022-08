Les jeunes Béninois s’investissent dans la recherche de solutions intelligentes pour la gestion des déchets. Trois d’entre eux ont créé une plateforme dénommé « OK d’accord ».

La plateforme créée par des jeunes Béninois est dotée de fonctionnalités incorporées permettant en deux clics, de signaler la présence de déchets et de rechercher les poubelles les plus proches. C’est un chef-d’œuvre de Odilon Edoh, Fabrice Kloué et Achille Eye, trois jeunes Béninois déterminés à susciter l’écocitoyenneté.

Selon l’un des concepteurs rapporté par La Nation, « OK d’accord » est une plateforme « assez original en ce sens qu’elle offre la possibilité à tout citoyen soucieux de la protection de l’environnement de signaler avec les coordonnées géolocalisées la présence des tas d’ordures qu’il aurait aperçus dans la ville ». Odilon Edoh renchérit pour qu’elle donne également accès à « des conseils variés, des vidéos instructives, un jeu 2D pour les enfants pour les amener à adopter les comportements écoresponsables à bas-âge ». En activité dans le secteur de pré-collecte des déchets, il dit avoir été motivé par le besoin de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. « Des ménages desservis disent n’avoir pas bénéficié du service quand l’équipe de supervision passe. Il y a d’autres qui festoient en week-end, produisent par conséquent beaucoup de déchets et cherchent alors un service express d’enlèvement. En équipe, nous avons essayé de prendre en compte ces besoins et le défi de sensibilisation aussi pour aboutir à cette solution digitale », a-t-il expliqué. « Ce que nous recherchons, c’est que tout le monde soit d’accord avec le service fourni et que quand il y a un problème de nuisance, les concernés s’accordent aussi pour corriger et assainir notre cadre de vie ». D’où l’appellation « OK d’accord » de la plateforme qui vise à améliorer les prestations d’enlèvement des déchets dans les villes du Grand Nokoué, et au-delà.

