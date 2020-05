L’élection de nouveaux conseils communaux pour la 4ème mandature de la décentralisation se poursuit avec l’élection de nouveaux maires à la tête des communes. Après les communes de Covè, Aplahoué, Sinendé, Kouandé, Boukoumbé, Parakou et Avrankou, Ségbana a également élu un nouveau maire.

O. Z. Bio Tian, c’est l’homme qui a été choisi pour conduire la gouvernance locale pour les 06 prochaines années. Il sera assisté de A. Garba et du directeur Issa respectivement aux postes de 1er et de 2ème adjoint au maire.

F. A. A.

28 mai 2020 par