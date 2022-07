« Nous allons tous bien », rassure l’artiste Bobo Wê

L’artiste béninois Bobo Wê donne de ses nouvelles après l’accident dont il a été victime dimanche 10 juillet 2022 à Tchaourou.

Sur l’axe Tchaourou-Parakou, l’artiste Bobo Wê et son staff ont été victimes d’un accident de la circulation dimanche dernier. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

« Je fais ce petit post juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter Svp. Je vais très bien. Certes, le choc était vraiment plus que violent. On ne s’en serait pas sorti vivants, mais nous allons tous bien. Personne n’est blessé, aucune goutte de sang. C’est juste inexplicable. C’est avec une grande et immense joie qu’on dit merci à Dieu et aux ancêtres », a écrit le jeune rappeur sur sa page Facebook.

L’artiste béninois Bobo Wê se rendait à Parakou pour un spectacle.

