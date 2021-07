L’ex-président Boni Yayi a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille Soglo suite au décès de l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo dimanche 25 juillet 2021. A travers un message sur page Facebook, Boni Yayi salue la mémoire d’une "intrépide patriote".

Message de l’ancien prêsident Boni Yayi

Je viens d’apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition de notre chère maman, l’Honorable Rosine Vieyra Soglo, Présidente de la Renaissance du Bénin. Intrépide patriote, Maman a été de tous les combats pour l’épanouissement de la Femme Africaine. Elle a marqué notre conscience collective, l’Histoire du peuple béninois dans la construction et le renforcement de notre Démocratie.

Depuis la Conférence Nationale, nonobstant son âge avancé, elle a continué le combat pour la restauration de cette Démocratie, de l’Etat de Droit et du respect des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.Notre chère maman a eu une vie bien remplie. La flamme qu’elle a allumée doit être entretenue par notre jeunesse. Mon épouse Chantal se joint à moi pour présenter nos condoléances les plus attristées à la République, à la famille Soglo, à ses enfants Lehady et Galiou, et particulièrement au Président Nicéphore Dieudonné Soglo qu’elle a soutenu de toutes ses forces dans son combat pour la libération de l’Afrique. Puisse le Seigneur l’accepter dans sa lumière éternelle.

