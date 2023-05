La 102e édition de la fête de Nonvictha a eu lieu ce weekend à Grand-Popo. Elle a réuni des membres du gouvernement, des personnalités politiques et invités de marque.

Retrouvailles des communautés Xwla et Pédah. Elles ont célébré une fois de plus l’unité et la fraternité. « Nonvitcha n’est plus une simple manifestation. C’est un modèle de fraternité, un instrument de transmission et de valorisation du patrimoine ancestral Xwla et Pédah, un outil d’actions en faveur de la communauté » a déclaré le ministre en charge du Tourisme de la Culture et des Arts. Dans son intervention, Jean-Michel Abimbola a souligné la nécessité de travailler à la labellisation de nos spécialités culinaires. Il informe que son ministère a mis en place un programme qui permet de renforcer les capacités des professionnels de ce secteur et de mettre en valeur notre patrimoine culinaire.

Car, poursuit le ministre, la cuisine fait partie de l’ensemble des chaînes de valeurs du tourisme que nous voulons développer et mettre au standard international. Jean-Michel Abimbola a félicité les organisateurs de la 102e édition de la fête de Nonvictha.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

