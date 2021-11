Noël des arts, une réussite pour le CIFC

L’édition 2021 de ‘’Noël des arts’’ a eu lieu samedi 20 novembre 2021 à la plage Togbin. Organisée par le Club International des Femmes de Cotonou (CIFC), elle a mobilisé un grand nombre de visiteurs.

Plus de 40 artisans ont pris part à la 16e édition du ‘’Noël des arts’’. Des traiteurs ont fait découvrir aux participants les cuisines d’ici et d’ailleurs. L’Ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy et son épouse ont visité les stands d’exposition.

Noël des arts a été une réussite grâce au soutien de plusieurs sponsors (Port Autonome de Cotonou, Sobebra, Brussels Air, Toyota CFAO, Les Ciments Lafarge, Canal +). La tombola organisée pour l’occasion a offert de très nombreux lots dont les plus gros sont un billet d’avion pour l’Europe et une tonne de ciment diamant.

‘’Noël des arts’’ permet au CIFC de collecter des fonds qui sont investis intégralement dans les projets d’amélioration des conditions de vie des plus démunis. Depuis sa création en 1983, le Club International des Femmes de Cotonou a distribué plus de 50.000 fournitures scolaires. L’association a donné plus de 100.000 repas aux orphelinats, enfants de la rue et familles démunies

Le Club aide à la construction d’écoles et accompagne les jeunes entrepreneurs dont les projets favorisent le développement. 75% des revenus du Club proviennent du ‘’Noël des arts’’.

Le CIFC rassemble les femmes de toutes nationalités présentes au Bénin désireuses de soutenir le développement des femmes et des enfants défavorisés du pays. Toutes les bonnes volontés peuvent rejoindre le CIFC.

Quelques images de l’événement



