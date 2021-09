Nicéphore Soglo se prononce sur l’inhumation de ’’maman’’

L’ancienne Première dame du Bénin, Rosine Soglo, a été incinérée, samedi 11 septembre 2021, au Ghana après les derniers hommages au Bénin. Au lendemain des cérémonies funèbres, l’ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo et époux de l’ex première dame a donné des clarifications sur la crémation du corps qui répond aux dernières volontés de la défunte.

Les Béninois et Béninoises espéraient voir une épitaphe érigée en mémoire de leur ancienne First Lady à l’issue des cérémonies d’hommages au Bénin et de crémation au Ghana.

Rosine Vieyra épouse Soglo a été incinérée conformément à ses dernières volontés.

« Je ne dois pas m’opposer aux dernières volontés de mon épouse. Dans son testament, elle a souhaité être inhumée dans une stricte intimité familiale. La connaissant, elle a soigneusement pris la peine d’en donner les détails. Ni Léhady, ni Galiou, ni moi-même n’avions la force de contrarier ses plans. La grande catholique a décidé après réflexions d’être incinérée (…). Elle a voulu être inhumée dans l’intimité familiale. Nous étions tenus de faire ses dernières volonté », a confié l’ancien président Nicéphore Soglo, dimanche 12 septembre 2021, à L’Afrique en marche.

Le seul choix qu’a pu faire la famille est celui du crématoire au Ghana, qui est indiqué dans la sous-région pour une telle opération.

A la question de savoir pourquoi les Béninois n’ont pas été informés de l’incinération de leur First Lady au plus tôt, l’ancien président Nicéphore Soglo a expliqué que c’est par « décence » que ces détails n’ont pas été donnés dans le programme d’inhumation.

Selon les explications de Nicéphore Soglo, le corps de l’ex Première dame a été transféré vers le crématoire au Ghana par voie aérienne et non par corbillard en raison des contraintes logistiques.

En ce qui concerne la brouille entre la famille Soglo et le pouvoir en place, Nicéphore Soglo a fait savoir que cela n’a pas été déterminant dans l’option d’incinération faite par son épouse. A l’en croire, l’ancienne Première dame Rosine Soglo a mentionné dans son testament les détails de son inhumation bien avant la brouille.

13 septembre 2021 par ,