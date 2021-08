Nette progression de la production de céréales au Bénin en 2020

Des performances ont été enregistrées dans le secteur agricole notamment dans la production céréalière au cours de l’année 2020 malgré une faible pluviométrie, selon les chiffres présentées, jeudi 26 août 2021, par le ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui, à l’ouverture de l’atelier sur la Revue du secteur agricole au titre de l’année 2020. Les acteurs doivent cependant redoubler d’efforts afin d’atteindre les Objectifs pour le Développement Durable (0DD) en l’occurrence la cible 2.

La production céréalière est passée de 2.177.787 tonnes en 2019 à 2.203.105 tonnes en 2020, soit un léger accroissement de 1,2% par rapport à la campagne précédente.

En ce qui concerne les cultures industrielles, des résultats satisfaisants ont été également enregistrés en 2020 comparativement à 2019.

Ces performances enregistrées en 2020 doivent être améliorées pour atteindre l’ODD 2 (Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable) à l’horizon 2030, a plaidé Gaston Dossouhoui, ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, le jeudi 26 août 2021, à l’ouverture de l’atelier sur la Revue du secteur agricole au titre de l’année 2020.

Selon le ministre, l’année 2020 a été marquée par une faible pluviométrie. Ce qui a impacté négativement les efforts des acteurs du secteur agricole. Ainsi la production de certaines cultures ont baissé ou stagné.

La production des racines et tubercules est passée de 7.955.450 tonnes en 2019 à 7.370.731 tonnes en 2020, soit une baisse de 7,3%.

De 706.346 tonnes en 2019, la production des cultures maraîchères est passée à 634.167 tonnes en 2020, soit une baisse de 10,2%.

La production des légumineuses a stagné autour de 586.470 tonnes.

