Négociation du Contrat d’entreprise 2022-2024 entre l’ASECNA et son personnel

L’hôtel la Falaise de Bonanjo à Douala au Cameroun a abrité, mardi 14 décembre 2021, la cérémonie d’ouverte de la réunion de l’Organe Communautaire de Concertation et de Négociation (OCCN) de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Elle a été présidée par le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè.

Une centaine de participants venus de 17 pays membres prennent part à la réunion OCCN-ASECNA jusqu’au 27 décembre. Ils vont procéder à la négociation et à la signature du contrat d’entreprise 2022/2024 entre l’ASECNA et son personnel. Cette rencontre intervient un mois après celle tenue à Ndjamena (27 septembre au 02 octobre 2021) durant laquelle les termes de référence dudit contrat ont été adoptés avec participation active de tous. Ce, conformément à la philosophie triptyque de l’Agence : négociation, concertation et règlement interne des conflits.

« Les performances et les contre-performances de toute Organisation sont tributaires de la qualité du climat social et par conséquent du dialogue social établi en son sein. Un dialogue social de qualité sert de levier au progrès économique et participe également à dynamiser l’Organisation », a affirmé le ministre Ngallè Bibéhè. Rappelant que la négociation du Contrat d’entreprise 2022-2024 est l’un des points essentiels de la rencontre, il a attiré l’attention des participants sur le fait que ce Contrat d’entreprise fait partie des grands chantiers confiés au directeur général.

Selon Mohammed Moussa, directeur général de l’ASECNA, les assises de Douala, premières du genre pour la Représentation de l’ASECNA Cameroun, se déroulent dans un contexte particulier où la crise sanitaire a eu « un impact grave sur les finances de notre Agence du fait de la baisse drastique des revenus aéronautiques ». Elle a également eu des « conséquences significatives sur le défi relatif à la modernisation qui aurait permis à l’Agence d’optimiser ses services et de devenir le leader africain en matière d’assistance à la sécurité de la navigation aérienne par satellite ».

Après avoir salué les efforts consentis par l’ensemble de personnel afin de limiter les effets de cette crise, il a appelé à un maintien de la vigilance. « Notre optimisme ne doit en aucun cas masquer la réalité en face, car selon l’IATA, le trafic aérien n’attendra pas son niveau de 2019 avant le début de l’année 2024 », a-t-il déclaré.

Des performances réalisées malgré la crise

En dépit de la crise, l’ASECNA a réalisé ces dernières années de nombreuses performances. Il s’agit entre autres du renouvellement avec succès par le bureau VERITAS du Certificat ISO 9002 version 2015 de l’ensemble des services de l’Agence ; l’approbation sans réserve des Etats financiers 2020 de l’Agence par le Conseil d’administration ; le financement par l’Union Européenne via l’AFD du programme de mise en œuvre du SBAS (Satellite Based Augmentation System) pour l’Afrique et l’Océan Indien à travers lequel l’ASECNA se positionne au cœur de l’infrastructure mondiale du SBAS. L’objectif de cette technologie est d’améliorer significativement la sécurité et l’efficacité des vols dans la région Afrique et océan Indien.

A cela s’ajoutent le projet du « ciel unique pour l’Afrique » s’inscrivant en droite ligne de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine portant sur la mise en œuvre du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA) et la décision du Conseil des ministres de l’ASECNA d’adopter, d’une part la révision de l’annexe VII de la Convention relative à l’ASECNA portant Statut Unique du personnel et code de rémunération du personnel avec effet le 1er janvier 2023, si la situation financière le permet. Sans oublier le rapport annuel de la Commission de Sécurité de la CVS mettant en exergue des résultats opérationnels satisfaisants et l’adoption du Manuel d’assurance qualité de la CVC et ses annexes en conformités par les exigences internationales.

Ont également pris part à la cérémonie d’ouverture de la réunion OCCN-ASECNA, le gouverneur de la province du littoral, Samuel Ivaha Diboua ; la directrice de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), Assoumou Paule épse Koki et le Président du Bureau du Collectif des Représentants des Travailleurs (BCRT) de l’ASECNA, Mr Lamizana Ahmed.

A Propos

Créée à Saint Louis du Sénégal le 12 décembre 1959, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) constitue, après plus d’un demi-siècle, un modèle achevé de gestion coopérative des espaces aériens. Présente dans 18 pays membres, elle assure la fourniture des services aériens dans un espace couvrant une superficie de 16 100 000 km2 (1,5 fois l’Europe) réparti en 6 régions d’information en vol (F.I.R) définies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

