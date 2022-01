Nécessité de renforcer les contrôles sécuritaires

La menace terroriste au nord du Bénin appelle à des mesures renforcées aussi bien dans les zones cibles qu’à l’intérieur du pays.

Le chef de l’Etat Patrice Talon a annoncé en décembre dernier dans son discours sur l’état de la nation que son « gouvernement prend déjà des mesures fortes pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques ». « La coopération avec les pays limitrophes sera renforcée pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte » contre les terroristes. Cet engagement pris à la suite des attaques terroristes contre l’armée béninoise dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021 à Porga à la frontière avec le Burkina s’est traduit en acte par le déploiement de centaines de soldats et des opérations de ratissage dans la zone. La menace plane toujours. Une semaine après le discours du président, un véhicule de transport de troupes a sauté sur des engins explosifs. Aucune information officielle n’a circulé sur l’attaque, mais le bilan fait état de militaires blessés. Une première explosion d’engin survenue en début décembre avait également fait des blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité.

La menace terroriste au nord du Bénin appelle à des mesures renforcées aussi bien dans les zones cibles qu’à l’intérieur du pays. Les contrôles sécuritaires doivent être renforcés dans le pays surtout dans les lieux de grands attroupements : marchés, aéroport, gares routières, places publics, hôtels, stades et autres lieux de spectacles.

M. M.

11 janvier 2022 par