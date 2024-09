Nadège Chouat, la nouvelle ambassadrice de France prend fonction

La nouvelle ambassadrice de France au Bénin, Nadège Chouat, est désormais en fonction. Elle a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères au cours d’une audience ce samedi 31 août 2024.

Nadège Chouat prend fonction après sa nomination en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Bénin le 5 juillet 2024. Elle vient remplacer Marc Vizy qui a passé 04 ans à Cotonou.

La nouvelle ambassadrice a présenté les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, samedi 31 août 2024.

Les questions d’intérêt commun à la France et au Bénin, et la riche et fructueuse coopération qu’entretiennent Paris et Cotonou ont été abordées par les deux personnalités lors de l’audience.

F. A. A.

1er septembre 2024 par ,