NOUS VOUS REMERCIONS.

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que mes Neveux écrivaillons qui durant des jours, malgré l’évidence du cadavre dans le cercueil, exigeaient un acte du médecin légiste avant même de présumer d’un décès, aujourd’hui trouvent que leur cousin Sévérin des Sceaux remercié, a oublié de …remercier Patou, lors de sa passation de service avant-hier … Comme si l’abondance de remerciement ne nuisait pas…

En tout cas, le plus inconsolable dans cette affaire de limogeage du Garde des Sceaux, semble bien être le Secrétaires Général Adjoint du Ministère, mon Neveu Jacques Richard CODJO, qui au moment même où les écrivaillions doutaient, s’est deux jours durant, rependu en pitoyables pleurnicheries sur sa page Facebook.

Et vous mes Neveux et Nièces hilares qui pensez que votre Cousin Jacques, qui n’est pas magistrat, a une frayeur bleue de devoir retourner au campus affronter les milliers de copies de ses étudiants, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

20 avril 2023 par