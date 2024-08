NOBILA TELECOM et MTN s’associent pour rapprocher les services de la population

La société NOBILA TELECOM, filiale du groupe NOBILA INVESTMENTS a noué un partenariat avec MTN Bénin pour rapprocher les services du 1er réseau de téléphonie mobile de la population de Cadjèhoun. C’est à travers une nouvelle agence ouverte à la Haie vive, que les populations se sentiront plus proches des services de MTN dans un cadre moderne et attractif.

La cérémonie d’ouverture de la nouvelle agence MTN de NOBILA TELECOM s’est déroulée en présence du PDG du groupe NOBILA INVESTMENTS Monsieur Salif OUEDRAOGO, de la directrice commerciale de MTN, Madame Françoise M’BAYI et plusieurs invités de marque.

L’agence NOBILA TELECOM est la toute nouvelle agence qui offre toutes les services de MTN. Installée à la Haie vive à Cadjèhoun, elle ambitionne de rapprocher davantage MTN Bénin de sa clientèle de la cité de façon particulière et une bonne partie de la population de Cotonou de façon générale. Le but de cette nouvelle agence moderne est de rendre accessible les services de MTN Bénin d’une part mais surtout de satisfaire les abonnés en un temps record.

« L’objectif de la création de cette agence est très clair : faciliter l’accès à nos services et améliorer l’expérience de nos clients », a clairement expliqué la directrice générale de NOBILA TELECOM, Madame Carole ADONON. Et pour atteindre ces objectifs, elle a entend s’appuyer sur trois piliers que sont ses agences commerciales, ses vendeurs mobiles et ses agences de rééquilibrage, assurant ainsi une distribution optimale de ses produits et services.

Madame ADONON a pris l’engagement de rendre les transactions plus fluides, quelle que soit la période, grâce à accessibilité permanente de ses services.

Représenté par sa directrice commerciale, Madame Françoise M’BAYI, MTN le partenaire stratégique de NOBILA TELECOM, mettra tout en œuvre pour la réussite des ambitions de NOBILA TELECOM.

« MTN souhaite offrir à chaque être humain un monde connecté, avec des services de proximité accessibles partout. NOBILA TELECOM est une extension naturelle de MTN Bénin, permettant de combler l’écart en assurant la continuité des services au-delà des heures de fermeture habituelles de MTN », a précisé madame M’BAYI. Pour elle, NOBILA TELECOM sera la « pharmacie de garde » pour la connectivité de façon permanente. Une initiative presque inexistence dans de nombreuses localités.

« C’est donc une grande opportunité qui s’offre à la population de la Haie-Vive », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, la présence d’un prêtre catholique et un imam parmi les nombreux invités a donné une note œcuménique à la cérémonie. Les riverains présents n’ont pas caché leur enthousiasme face à l’arrivée de ces services de proximité, accessibles à toute heure du jour et de la nuit. Ce lancement, a connu également la présence de nombreuses personnalités politico-administratives et d’opérateurs économe hôtel. un tirage au sort, offrant à certains participants des nuitées gratuites au Nobila Airport a clôturé la cérémonie.

Il faut préciser que le groupe NOBILA INVESTMENTS intervient dans plusieurs domaines d’activité dont l’hôtellerie, l’assurance, la distribution et l’agriculture. Il est présent au Bénin, Nigéria, Burkina Faso, Sénégal, Dubaï et au Cameroun. Particulièrement au Bénin, le groupe est présent à travers Nobila Assurances, Hôtel Nobila Airport et maintenant Nobila Telecom.

La Rédaction

29 août 2024 par