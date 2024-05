NO PHOTOS DE PENIS ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que le site de la GDIZ fini même par concurrencer quelque peu la statue AGODJIE, au regard du nombre des Béninois et d’étrangers qui y défilent, pour visiter les unités de transformation qui s’y installent. Mais personne ne pouvait soupçonner qu’il s’y est déjà installée parmi ses administratifs, une association de pervers, dégénérés et corrompus…

Passe encore que ces gens rançonnent et truandent la masse des jeunes demandeurs d’emplois qui s’y pressent chaque jour, mais demander aux filles et femmes parmi eux d’envoyer des photos de leurs sexes, sort de l’entendement car aux dernières nouvelles, il n’existe sur le site aucune unité autorisée d’exploitation d’albums de foufounes …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui demandez si parmi ces administratifs pervers, il y a des femmes qui demandent plutôt des photos de pénis des jeunes hommes demandeurs d’emploi, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

2 mai 2024 par