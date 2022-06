L’un des plus grands événements de ces vacances se profile à l’horizon. La 9ème édition du Cotonou Barbecue verra comme d’habitude des milliers festivaliers envahir le site du Canal Olympia.

Moov Money, est au RDV et de la plus belle des manières.

Le partenariat entre KAWERU Group et Moov Money a été scellé ce jour 21 juin au siège de Moov Africa. Cette nouvelle alliance fait de ce service, le Sponsor officiel du Cotonou Barbecue 2022 qui se tiendra sur 12 jours non-stop.

22 juin 2022 par