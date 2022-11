Moov Money partenaire officiel de Nsia Assurance vie GBODJEKWE

L’inclusion financière comme le fer de lance de la dynamisation de notre économie n’est plus un vain mot. C’est dans cette optique que NSIA Assurance Vie et Moov Money S.A ont conjugués leurs efforts aux fins de digitaliser le paiement des primes de micro assurance GBODJEKWE.

C’est ce 22 novembre 2022, en présence des dirigeants des 2 entreprises, qu’a été scellé ce partenariat.

GBODJEKWE est un plan d’Epargne retraite, qui permet au client de cotiser à son rythme.

Aujourd’hui, le souscripteur peut s’acquitter de cette obligation via l’application MyNSIA Vie ou taper *601*11# et payer par Moov Money.

