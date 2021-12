Moov Africa, sponsor officiel de la FIB 2021

L’esplanade de la Société des Huileries du Bénin (SHB) abrite la première édition de la Foire Internationale de Bohicon 2021. Moov Africa est le sponsor officiel de cet évènement.

Moov Africa accompagne la première édition de la Foire Internationale de Bohicon. Elle a été officiellement lancée le 12 décembre 2021 par le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, aux côtés de plusieurs autorités dont le préfet du Zou, du Président de l’Union des Communes du Zou (UCOZ), des maires d’Abomey, de Zagnanado et de Zogbodomè. Le but de cette foire est de faciliter le brassage entre les producteurs, artisans, commerçants de Bohicon et leurs pairs des autres communes du Bénin et d’autres pays. La FIB 2021 enregistre la participation de forains venus des neuf (09) communes du Zou. La Foire internationale de Bohicon, c’est 07 spectacles, 09 pays participants, 02 artistes étrangers, 350 stands, 05 défilés de mode et 30 grands exposants. La foire s’achève le 26 décembre 2021.

Nous sommes partenaire officiel de la 1ère édition de la Foire Internationale de Bohicon (#FIB2021) qui aura lieu du 04 au 26 décembre 👌🏾 Rejoignez nos différents stands#MoovAfrica #UnMondeNouveauVousAppelle #FIB2021 #wasexo pic.twitter.com/Va0aUUFOpx — Moov Africa Bénin (@MoovAfricaBenin) December 14, 2021

