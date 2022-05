Moov Africa et EREVAN offrent de vivres et des fournitures scolaires à l’orphelinat de Savalou.

Une délégation de la fondation Moov Africa conduite par sa secrétaire exécutive, Dolorès CHABI-KAO a offert ce mercredi 04 mai 2022, un important lot de fournitures scolaire et de vivres aux enfants de l’orphelinat de Savalou.

L’initiative qui entre dans le cadre de l’édition 2022 du tour cycliste du Bénin vise à permettre aux orphelins de la ville de Savalou de terminer non seulement en beauté l’année scolaire en cours mais aussi et surtout, de commencer sans difficulté la rentrée scolaire 2022 – 2023.

Pour la circonstance, la délégation de Moov Africa à travers son initiative Main dans la Main, est allée avec l’un de ses partenaires les bras chargés des sacs de riz, des fournitures scolaires composées entre autres, de divers cahiers, des ardoises, des paquets de craies, des sacs, des crayons, des gommes, et autres.

Selon la secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa, Mme Dolorès CHABI-KAO, cette fondation a pris aussi la route dans le cadre de la 17ème édition du tour cycliste du Bénin et visite des orphelinats, écoles, centre de santé ou autres de certaines villes pour faire des dons. Pour l’étape de Savalou, souligne-t-elle, la fondation Moov Africa est appuyée par EREVAN qui a offert quatre sacs de riz aux enfants.

« Le Tour cycliste c’est du vélo. Et le Tour cycliste, c’est des actions sociales à Moov Africa qui est partenaire officielle du Tour cycliste », a expliqué la secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa.

Rappelant quelques-unes des villes ayant bénéficié déjà des actions sociales de Moov Africa dans ce cadre, Mme Dolorès CHABI-KAO a souligné qu’après l’étape de Savalou, d’autres villes du pays bénéficieront également des dons spécifiquement de Moov Africa ou de ses partenaires.

Visages pleins des signes de joie, d’espoir et de profonde gratitude, pour non seulement les dons en vivres et fournitures mais surtout pour l’affection qu’on leur a apportée, les enfants de l’orphelinat de Savalou se sont réjouis d’avoir avec eux des personnes bienveillantes, de merveilleuses âmes qui, ont-ils dit, partagent leurs vies et qui ne cessent de penser à leur bien-être, tels qu’eux même.

Ils ont remercié à cet effet la fondation Moov Africa et son partenaire et promis user également à bon escient le don reçu.

