Moov Africa aux côtés des malades de l’hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta

La Fondation Moov Africa a fait don de vivres aux malades de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, le mercredi 04 mai 2022. La cérémonie a eu lieu en présence de Abdoulaye BAKO représentant de la Secrétaire Exécutive de la Fondation, du directeur médical de l’hôpital, le frère Florent GB PRIULI et des membres de l’administration.

D’un montant total de deux millions de francs CFA, ce don de vivres est essentiellement composé de 09 sacs de maïs, 14 sacs de riz de montage de 120 kg, 15 sacs riz de montagne de 100 kg, 05 bidons d’huile de 25 kg, 05 sacs de sucre de 50 kg et 12 sacs de sel de cuisine de 25 kg.

« Nous venons d’abord vous transmettre les salutations du Directeur général de Moov Africa et de la Secrétaire exécutive de la Fondation, qui souhaiteraient, à travers ce don vous témoigner leur gratitude pour les actions et les combats que vous menez au quotidien pour améliorer la santé de nos concitoyens », a déclaré, Abdoulaye BAKO.

Le Directeur médical en recevant le lot de vivres, a témoigné sa gratitude à la Fondation Moov Africa pour ce geste combien salutaire pour les malades, qui sont, a-t-il précisé, à trois repas par jour. Il a promis qu’ils en feront bon usage pour le grand bonheur des malades .

Quelques images de la cérémonie de remise de don

