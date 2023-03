Modification du décret portant gestion des dockers

Les sociétés de manutention sont autorisées à se passer des compétences du Bureau d’Embauche Unique GIE en cas de recrutement d’une catégorie de dockers. C’est ce qui ressort de la modification (article 2 nouveau) apportée au décret 2022-528 du 14 septembre 2022 portant organisation de l’embauche et de la gestion de la main-d’œuvre des dockers dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin.

Le Bureau d’Embauche Unique GIE est le seul organisme chargé de l’embauche, de la gestion et de la mise à disposition des structures utilisatrices, de la main d’œuvre docker dans les ports et sur les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin, que ce soient les ports secs ou les plateformes logistiques portuaires, selon les réformes mises en place.

L’article 2 nouveau, alinéa 2 du décret N°2023-065 du 22 février 2023 modifiant le décret N°2022-528 du 14 septembre 2022 portant organisation de l’embauche et de la gestion de la main-d’œuvre des dockers dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin, stipule toutefois, que « (…) les dockers spécialisés dans la conduite des appareils de levage et de transbordement, notamment les grues, portiques et chariots élévateurs peuvent être directement recrutés et employés par les sociétés de manutention. Le cas échéant, elles en font notification au Bureau d’embauche unique GIE et lui font tenir copies des contrats de travail signés, à des fins statistiques ».

Les dockers sont les tâcherons qui interviennent dans les ports et sur les plateformes logistiques portuaires.

La mise en place d’un Bureau Unique d’Embauche vise à favoriser un meilleur encadrement du travail des dockers dans le respect des règles de sûreté et de sécurité sur les espaces portuaires.

