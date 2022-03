Mis en place d’un cadre institutionnel de formalisation du Bénin avec le MCC

Le cadre institutionnel chargé de la formalisation du Compact régional du Bénin avec le Millenium Challenge Corporation (MCC) est désormais mis en place. C’est l’une des décisions prises ce mercredi 02 mars 2022 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué final du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement, après la réalisation du Compact Millenium Challenge Account 2, le Conseil d’administration du MCC a retenu le Bénin à un nouveau programme de dimension régionale. Il s’agit d’un programme destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports en vue de promouvoir l’intégration économique, l’accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu’une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Dans cette perspective, il incombe au Bénin de mettre en place un cadre institutionnel composé d’un comité de pilotage et d’une équipe technique de formulation du Compact.

Ce cadre selon le gouvernement, sera chargé notamment de contribuer à l’identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC ; à la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC, des principales composantes du Programme d’investissement régional ; à la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques ; et à la négociation puis la signature de l’accord de don.

En adoptant le décret, le gouvernement après avoir instruit les ministres concernés à l’effet d’assurer le fonctionnement optimal de l’équipe ainsi constituée, a marqué son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin à la formulation dudit compact.

2 mars 2022 par ,