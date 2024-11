MinDo Consultants mobilise les entreprises béninoises

La Sixième édition des Rencontres de la RSE a mobilisé les acteurs des entreprises et ceux des associations du Bénin, le vendredi 29 novembre 2024. C’était au siège de Simplon Bénin à Cotonou.

L’événement, organisé par le Cabinet MinDo Consultants, a été marqué par trois moments forts. D’abord la conférence inaugurale, délivrée par l’Experte RSE/ODD, Emmanuelle Vlavonou sur le thème « la RSE, une nécessité, un devoir pour l’entreprise béninoise », a été une occasion pour les participants de saisir les contours de la Responsabilité sociétale des entreprises et de comprendre leurs implications dans le contexte béninois. Dans un style interactif et pédagogique, la conférencière a réussi à faire comprendre à l’assistance la nécessité pour l’entreprise d’investir dans la RSE. Pour les uns et les autres, il est désormais clair que la RSE « n’est pas une perte de temps », mais "un investissement gagnant pour l’entreprise qu’elle que soit sa taille et son secteur d’activités".

L’atelier sur les enjeux RSE / ODD et le speed networking entre les associations et les entreprises ont constitué le deuxième temps fort de cette Sixième édition des Rencontres de la RSE. Cette activité, animée par Odile Nivard, a permis aux représentants d’entreprises et d’associations d’identifier les possibilités de passerelles et de collaborations sur des projets RSE au profit des parties prenantes.

La remise des Trophées RSE / ODD 2024 a été le dernier acte de l’événement. Cette année, 6 entreprises et une Ong ont été distinguées. Il s’agit de : Fabrimetal Bénin, Concentrix-Bénin, Atelico, CimBénin, Simplon Bénin, As Word Tech et de l’Ong Pauly Afrique Bio. « Depuis trois ans, nous avons décidé de distinguer les meilleures pratiques dans les actions sociales et RSE au niveau des entreprises. Nos choix sont donc basés sur des faits probants. » a expliqué Léon Anjorin KOBOUDE, dirigeant de MinDo Consultants.

Cette année, c’est Simplon Bénin qui a accueilli les Rencontres de la RSE, dans le cadre de son initiative dénommée le Mois de l’Impact numérique qui prendra fin le 15 décembre 2024.

Notons que les Rencontres de la RSE au Bénin sont organisées depuis 2018 par le cabinet MinDO Consultants pour « permettre aux acteurs de l’entreprise d’échanger sur les meilleures pratiques en matière de la RSE au Bénin. ».

