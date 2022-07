MTN Bénin a annoncé à travers un communiqué qu’au moins, mille jeunes profiterons de son programme "21 Days of Y’ello Care", pour se former aux métiers d’avenir. Et les 500 plus motivés, bénéficieront du soutien de MTN et de ses équipes pour devenir auto-entrepreneurs en acquérant des motos électriques de M Auto qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus. Lire le communiqué.

