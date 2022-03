Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien ordonné le 02 avril

Ordination épiscopale dans l’Eglise catholique notamment au diocèse de Djougou le samedi 02 avril 2022. Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien sera consacré Evêque le 02 avril 2022.

Nommé Evêque du diocèse de Djougou, le 04 février 2022, par le Saint Père François, le père Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S. sera consacré le samedi 02 avril 2022. L’ordination épiscopale de Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., se tiendra dans l’enceinte de l’Evêché de Djougou à 10 heures précises (9H GMT).

A la suite de son élection en février dernier, le nouvel Evêque de Djougou s’est rendu mardi 1er mars 2022 à la Maison générale à Rome. Occasion pour l’Evêque de se prononcer sur sa nomination. « Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je me préparais pour une mission en Côte d’Ivoire quand la nouvelle est tombée le 4 février et ça bouleversé ma vie, vraiment », a confié Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S. au micro du Service Média de la SMA à Rome.

Le nouvel Evêque reste cependant confiant au Seigneur. « J’ai confiance au Seigneur, confiance en son Eglise, confiance à la hiérarchie. Comme le disait le Nonce Apostolique, lorsque le Saint Père vous fait confiance, vous ne refusez pas et il m’a rappelé ce conseil très cher à notre patron Saint François de Sales : « Ne rien refuser, ne rien demander et tout accepter ». Je me suis abandonné à la volonté du Seigneur et aujourd’hui, après avoir pris un peu de recul, 04 février-1er mars aujourd’hui, St François de Sales a raison : Quand on fait confiance au Seigneur, on est jamais déçu. Le Seigneur lui-même a préparé le terrain, (…) le Seigneur prépare le chemin, il est avec moi et sera toujours avec moi. C’est sa mission avec lui, avec son peuple, nous irons en avant pour sa plus grande gloire et le salut de l’humanité », a indiqué Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S.

Son Excellence Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., est né le 20 août 1970 à Abomey-Calavi. Il a fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Parakou, puis a obtenu une maîtrise en géologie. Il est entré dans l’Institut religieux des Oblats de Saint François de Sales (O.S.F.S.) et a fait sa profession perpétuelle le 26 septembre 1998. Il a enseigné le latin au séminaire St. John Vianney à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été ordonné prêtre le 22 juillet 2006 à Parakou. Avant sa nomination, l’Evêque de Djougou a été Supérieur Provincial des Oblats de Saint François de Sales au Bénin.

De 2006 à 2011, Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S. a été responsable de la coordination de la Pastorale sociale et de la gestion des projets de développement de l’Archidiocèse métropolitain de Parakou et cordinateur de la Caritas archidiocésaine et des diocèses du Nord-Bénin (2006-2011).

Le nouvel Evêque a occupé, entre autres, les postes de Trésorier de la Division Afrique de l’Ouest de la Province de France (2008-2018) ; Responsable de la traduction anglais/français de l’O.S.F.S. (2012-2018) ; Maître des scolastiques de l’O.S.F.S., Abidjan, Côte d’Ivoire, (2013-2018) ; Conseiller provincial (2015-2018).

Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien est le deuxième Evêque de Djougou après Mgr Paul Kouassivi Vieira. Ce dernier est décédé le jeudi 21 mars 2019, à l’âge de 64 ans après plusieurs semaines d’hospitalisation à Rome (Italie).

M. M.

8 mars 2022 par ,