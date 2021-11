Meriga Zoulkaniri aux Emirats Arabes Unis

Le jeune joueur béninois, Meriga Zoulkaniri, évoluera désormais hors du territoire national. Pétri d’expériences, il vient de signer son premier contrat à l’international avec ‘’United sport club’’, une association de 2ème division des Emirats Arabes Unis.

Après un parcours exceptionnel en championnat national, Meriga Zoulkaniri va bientôt poser ses valises aux Emirats Arabes Unis. Très adulé par le staff du prince Mubarak Alkatbi et Alaa Gamal, il a décroché son premier contrat à l’international.

Surnommé « Guerrier », Meriga Zoulkaniri est né le 1er janvier 1999 à Natitingou, dans le nord du Bénin. Il a évolué successivement à l’Académy FC de Boukoumbé, Lion FC de Natitingou, Esae FC de Cotonou à travers le tournoi de mise en jambe, Dadjè FC et Cavalier FC de Nikki.

Très heureux de sa prochaine destination, Meriga Zoulkaniri ambitionne d’atteindre le niveau de première division, et défendre un jour, les couleurs nationales.

Le jeune joueur était en formation à Smart FC de Dubaï quand il a décroché le contrat avec les Emirats Arabes Unis.

