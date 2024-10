Me Gustave CASSA, ex ministre de la justice a tiré sa révérence

L’ancien Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, Gustave Anani CASSA n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 05 au dimanche 06 octobre 2024 dans sa 62e année.

Deuil ! Un ancien ministre de la justice s’est éteint. Me Gustave CASSA, ex ministre de la justice sous le régime du président Boni YAYI a rendu l’âme dans la nuit du samedi 05 au dimanche 06 octobre, après une opération chirurgicale viscérale au CNHU-HKM de Cotonou.

Me Gustave Anani Cassa, avocat au Barreau de Cotonou, est né le 19 septembre 1963. Il est originaire de Grand-Popo.

Son âme repose en paix.

