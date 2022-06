Me Adrien Houngbédji retourne au Barreau

Le président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et ancien président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, juriste et avocat de profession a repris sa toge au Barreau du Bénin.

Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée a introduit une demande de réinscription au tableau de l’Ordre des avocats.

Selon les textes, la possibilité est offerte à tout avocat de s’intégrer à nouveau et plaider au prétoire.

Pour l’heure, on ne sait si Me Adrien Houngbédji va enfiler à nouveau sa toge ou mettre en place un cabinet d’avocats associés.

En raison de son ancienneté, Me Adrien Houngbédji prend rang devant l’ancien président de la Cour constitutionnelle Me Robert Dossou sur le tableau de l’Ordre des avocats au Barreau du Bénin.

Docteur d’État en droit de la faculté de droit de Paris en 1967, major de l’École nationale de la magistrature française la même année, Me Adrien Houngbédji exerce brièvement en qualité de procureur de la République près le Tribunal de Cotonou. Il s’inscrit dès 1968 au Barreau de Cotonou où il dirige un important cabinet d’avocats.

Maître Houngbédji fut Premier ministre de 1996 à 1998, sous la présidence de Mathieu Kérékou, puis Président de l’Assemblée du Bénin de 2015 à 2019.

