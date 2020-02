Martin Luther King contest de Slam célébré ce samedi à ISMA

L’ambassade des Etats-Unis près le Bénin en collaboration avec l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (ISMA) a célébré ce samedi 15 février, l’édition 2020 de Martin Luther King contest de Slam. Il s’agit d’un concours de slam qui permet aux Américains, de célébrer non seulement la culture et l’histoire des Etats-Unis, mais aussi, l’anniversaire de Martin Luther King.

Dans son mot de bienvenue, le PDG de ISMA, Marcellin Zannou, a souligné que le partenariat entre ISMA et l’ambassade des Etats Unis est un partenariat « fécond et fécondant ».

Très actif, ce partenariat selon le PDG de ISMA permet de tirer meilleure partie de la présence des Américains, qui ont pour vocation d’accompagner le Bénin.

Dans l’interview accordée à la presse, l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a précisé que le concours est une occasion pour les Américains de rendre hommage au Dr King pour le rôle important qu’il a joué dans la lutte pour les égalités raciales ».

Martin Luther King à travers ses discours, a montré le pouvoir des mots, et prouvé que les mots peuvent changer l’histoire, a-t-elle souligné. « Par ses discours célèbres, il a créé un monde inclusif qui était si convaincant […] qu’il a jeté les bases d’un changement profond dans les lois aux Etats-Unis, dans la société américaine, dans la culture et dans l’histoire de la société américaine », a rappelé Patricia Mahoney. La diplomate a précisé que le concours Martin Luther King contest de Slam est l’une des initiatives prises par son ambassade pour aider les étudiants, les artistes, les jeunes Béninois à améliorer leur anglais. « Nous sommes engagés à aider les jeunes Béninois à réussir et à développer leur capacité, leur compétence en anglais, y compris leur compétence non technique comme l’art oratoire », a rassuré l’ambassadrice.

Elle a informé que son ambassade dispose d’un centre culturel américain (‘’Américan center’’). Selon la diplomate américaine, il s’agit d’une ressource gratuite que tout Béninois âgé de 13 ans et plus peut utiliser pour améliorer l’anglais et découvrir la culture américaine. « Nous avons des cours en anglais conversationnel, des activités de lecture, d’informatique pour résoudre des problèmes de leadership et autres types de communication », a-t-elle renseigné. L’ambassadrice des Etats-Unis au Bénin a émis le vœu qu’il y ait plus de participants, et plus d’artistes au concours Martin Luther King contest de Slam de 2020.

Au total, 18 candidats ont participé à l’édition 2020 de Martin Luther King contest de Slam dans les catégories sénior et junior.

« Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres, seule la lumière peut faire ça. La haine ne peut chasser la haine, seul l’amour peut faire ça », c’est le titre du slam qui a permis à Afogoun Joseph, 13 ans et élève en classe de 4ème au CEG ‘’Les Pylônes’’ de remporter le premier prix dans la catégorie junior. Il est suivi de Abou Idjilal et Hounsa Esther, tous deux 2ème.

Au niveau des séniors, Atindokpo Gloria et Kèkè junior sont les premiers. Ils sont suivis de Mamam Djalilou, 2ème.

Ces 06 lauréats et les 12 autres participants sont partis avec de nombreux cadeaux offerts par l’ambassade des Etats-Unis.

F. Aubin AHEHEHINNOU

