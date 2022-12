Au cours de sa visite au Maroc, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères s’est prononcé sur la relation entre la France et le Royaume du Maroc. « Partenariat d’exception », c’est l’expression appropriée pour qualifier les relations entre les deux pays, selon Catherine Colonna.

Pas de crise diplomatique entre le Maroc et la France. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères l’a souligné dans une interview à la presse. « La relation avec le Maroc est exceptionnelle, au sens propre du terme », a confié Catherine Colonna. A titre illustratif, elle a évoqué la présence de milliers étudiants marocains sur le territoire français. « Nous avons plus de 46.000 étudiants marocains en France – la première nationalité – et 46.000 élèves dans les établissements français au Maroc ! Bien souvent, les étudiants marocains étudient dans des filières particulièrement sélectives. Nous comptons par ailleurs plus de 1.000 filiales d’entreprises françaises au Maroc », a informé le ministre dans une interview à Le Matin. « Partenariat d’exception » : c’est bien la formulation qu’il convient d’utiliser pour qualifier la qualité de notre relation si particulière ! », a souligné Catherine Colonna.

Depuis quelques mois, beaucoup ont parlé « d’un coup de froid » entre la relation des deux pays, a reconnu le ministre français rassurant avoir travaillé à sa prise de fonction à « nouer des relations de confiance » avec son homologue, Nasser Bourita. « Nous échangeons fréquemment et sincèrement. Nous avons toujours su nous parler franchement et faire avancer ensemble les dossiers sensibles que nous avons en commun », a rassuré Catherine Colonna.

Outre le partenariat avec le Maroc, elle dit avoir discuté au cours de la rencontre avec son homologue marocain, des questions d’actualité internationale, la guerre entre la Russie et Ukraine, la sécurité alimentaire en Afrique, les défis environnementaux et énergétiques, la visite d’État du président Macron en réponse à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, etc.

Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs souligné que l’octroi des visas a été l’un des points de divergence en 2021 entre le Maroc et la France. « La décision de la France de le réduire de 50% a été jugée par le Maroc « injustifiée ». Cela pose des problèmes liés aux études, à l’hospitalisation, au business… en France », a-t-elle informé avant de préciser qu’il s’agit d’un sujet important qui a fait l’objet de nombreux échanges.

Fière de la « pleine coopération consulaire », il est important selon Catherine Colonna, de ramener les échanges humains entre les deux pays au niveau reflétant l’imbrication profonde des deux sociétés. « Ces échanges sont et resteront le socle de notre relation bilatérale, le moteur premier de son approfondissement continu », a confié le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

F. A. A.

16 décembre 2022 par