Marie Cécile Zinsou promue Commandeure de l’Ordre de Gutenberg

La Présidente de la Fondation Zinsou et de la Villa Médicis de Rome, Marie Cécile Zinsou fait partie des 10 personnalités distinguées, vendredi 17 novembre 2023 à Paris, pour leurs actions.

La franco-béninoise Marie Cécile Zinsou honorée à Paris ! La Présidente de la Fondation Zinsou et de la Villa Médicis de Rome a reçu la distinction de Commandeure de l’Ordre de Gutenberg, vendredi 17 novembre 2023, des mains de Jean Guion, dignitaire de l’Ordre, président de l’Alliance Francophone et membre de l’Académie française des Sciences d’Outre-mer.

Rappelant le parcours et les mérites de la lauréate qui justifient cette haute distinction dans ce prestigieux cercle des leaders de l’écrit francophone, Jean Guion a indiqué que Marie Cécile Zinsou a créé la Fondation Zinsou en 2005 ; le Musée d’Art Contemporain de Ouidah en 2013 et des bibliothèques. En 18 ans d’existence, votre Fondation a exposé dans ses locaux à Cotonou et dans son musée de Ouidah, plusieurs grands noms de la scène artistique contemporaine : Keith Harring, Basquiat, Romuald Hazoumè, Malick Sidibé, Chéri Samba, Bruce Clark, Jeremy Demester, Aïcha Snousi, Joël Adriano... La Fondation a également réalisé des expositions itinérantes qui ont circulé en Europe, aux USA, et même dans le métro parisien », a expliqué Jean Guion, dignitaire de l’Ordre, président de l’Alliance Francophone et membre de l’Académie française des Sciences d’Outre-mer. A en croire le dignitaire de l’Ordre de Gutenberg, la Fondation Zinsou disposent de 13 bibliothèques dans les quartiers populaires proches des écoles et d’une politique d’édition dynamique autour de ses expositions : catalogues, livres d’art, bandes dessinées, affiches, cahiers de coloriages, livres et jeux pour enfants, CD et DVD, etc.

L’intronisation de Marie Cécile Zinsou a été parrainée par les dignitaires de l’ordre Phillipe Jourdan, Grand Maître ; Jean Guion, Ambassadeur pour l’Afrique et Dieudonné Alley, Chevalier.

Le 44ème Grand Chapitre des Compagnons de Gutenberg a connu la participation de nombreuses personnalités venues notamment de France, du Maroc et de la Suisse. Entre autres invités, il y a le metteur en scène Jean Michel Ribbes, l’actrice Firmine Richard, son Altesse Royale Clotilde Courau, Princesse de Venise, Princesse de Piémont.

Dix personnalités ont été promues à cette occasion dont le producteur, ancien agent artistique et co-délégué du Festival du Film francophone d’Angoulême Dominique Besnehard ; la productrice et co-déléguée du même festival Marie France Brière.

Quid des Compagnons de Gutenberg ?

La Confrérie des Compagnons de Gutenberg est créée à Paris en 1979 par vingt et un passionnés de l’écrit et de l’imprimé. Elle réunit ceux qui pensent et dessinent la presse, les imprimés et les médias de demain : industriels, directeurs de médias, diplomates, hommes et femmes de lettres et de la culture et communicants.

Strictement française à ses débuts, la Confrérie avait pour but de défendre et de promouvoir sous toutes ses formes la culture française. Aujourd’hui elle existe dans d’autres pays comme la Suisse, le Maroc, l’Allemagne, l’Italie, le Brésil, la Côte d’Ivoire. Le serment des intronisés a ainsi évolué permettant à chacun de défendre la langue et la culture de son pays, plus particulièrement l’écrit qui est le conservatoire de la culture.

Basée sur des rites issus de la Chevalerie, la Confrérie a une vocation culturelle et humaniste. Les membres sont élevés à différents grades : Grands Maîtres, Grand Chancelier, Grand Chambellan, Grands Officiers, Commandeurs, Officiers et Chevaliers. Plus de 900 personnes ont été intronisées depuis la création de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg.

M. M.

20 novembre 2023 par ,