Marc Vizy lance la saison 2023-2024 à l’Institut français du Bénin

L’Ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy a procédé, samedi 30 septembre 2023, au lancement de la saison 2023-2024 de l’Institut français du Bénin. La cérémonie a eu lieu en présence de l’équipe de l’Institut français du Bénin, du directeur de cabinet du ministère de la Culture, des partenaires et invités.

Un nouveau chapitre culturel à l’Institut français du Bénin. La saison 2023-2024 est riche en spectacle, exposition, conférences, projection cinématographie etc. Selon l’Ambassadeur de France au Bénin, les activités de l’Institut restent fidèles à des principes qui répondent à la volonté de nouer des partenariats les plus fertiles avec les acteurs du monde artistique et culturel du Bénin dans un esprit de diversité, d’ouverture et de co-construction avec les entités publiques. A en croire Marc Vizy, la mise en valeur des productions, des expertises, du savoir-faire béninois constituent l’épine dorsale de la programmation saison 2023-2024. Depuis l’année dernière, l’Institut français du Bénin mène une politique volontariste d’extension des partenariats en particulier à travers ses dispositifs d’appui aux initiatives des acteurs culturels du Bénin. « Je suis fier de ce que représente l’Institut français pour les artistes mais aussi pour les jeunes, les étudiants et tous ceux qui aiment se cultiver », s’est réjoui l’ambassadeur Marc Vizy. Il n’a pas manqué de remercier toute l’équipe de l’Institut français qui travaille sans relâche pour proposer une belle et riche programmation.

Dans son intervention, la directrice déléguée de l’Institut français du Bénin a fait part des temps forts de la programmation des trois prochains mois. Il y a entre autres des programmations ‘’hors les murs’’ notamment la première édition du festival Sin’art organisée par le CCRI de Ouidah et une exposition collective dans la forêt classée de Pahou. L’accent a été également mis sur l’offre de spectacles pour le jeune public. De nombreux projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets, informe Fabienne Bidou, engagent la marionnette, art particulièrement vivant et créatif au Bénin.

Le lancement de la saison 2023-2024 a été suivi de l’ouverture de la Journée Portes Ouvertes de l’Institut français. Selon Lionel Briand, directeur de l’Institut français du Bénin, la journée a été l’occasion de faire découvrir les multiples activités de l’Institut au public. 2023 marque le soixantième anniversaire de l’établissement qui est passé du Centre culturel français à l’Institut français. Le public a eu droit lors de la Journée Portes Ouvertes à une exposition de l’album de souvenirs. En fonction depuis septembre 2023, Lionel Briand a pour ambition de poursuivre le travail de qualité fait par l’équipe de l’Institut français du Bénin à travers l’intensification des partenariats, l’accompagnement de l’entrepreneuriat culturel des acteurs au Bénin afin de faire rayonner l’Institut à Cotonou et à Parakou.

Le directeur du Cabinet du ministre de la Culture, Eric Totath a salué la qualité de la coopération entre l’Institut français et le Bénin. Il a renouvelé le soutien du gouvernement notamment du ministère à accompagner l’Institut dans la mise en œuvre de ses activités. Le concert de rentrée à l’Institut a été assuré par la légende Sagbohan Danialou.

Akpédjé Ayosso

1er octobre 2023 par ,