Maixent ACCROMBESSI couronné AXÔNONVI HOUEGBADJA de Danxomè

La restauration des structures séculaires qui fondent la pérennité des us et coutumes du royaume de Danxomè continue. A l’occasion des retrouvailles (HOUNTONDJIKOUNKAN XWE) tenues dans les villes Saintes de Agbomè et de Cana les 18,19 et 20 juillet 2024, Son Altesse Royale Dah KPAHESSOU HOUNDJI HOUNTONDJI,-Maixent Accrombessi-, chef de la collectivité KPAHESSOU HOUNDJI HOUNTONDJI a été consacré AXÔNONVI du roi de Danxomè en présence de tous les descendants HOUNTONDJI et de la Cour Royale d’Abomey. Une manifestation solennelle qui a révélé au grand public les actions du tandem HOUEGBADJA - HOUNTONDJI - Adjomanakou KPAHEHOSSOU-, dans la création du royaume de Danxomè.

Les villes Saintes de Cana et Agbomè ont abrité du 18 au 20 juillet, les manifestations officielles de la fête des HOUNTONDJIKOUNKAN XWE. Une Noblesse qui regroupe les familles HOUNTONDJI, HOUNDJI,ACCROMBESSI, AYISSI,ALITONOU, AZINDJI,AYINKPON, ASOGBAKPE.

Le 18 juillet, à Goho maison KANDJI HOUNDJI, les descendants de HOUNTONDJI ont débuté les manifestations officielles dans le cadre de leur fête identitaire par un symposium sur l’histoire de leur aïeul et son rôle dans le Danxomè.

La journée du 19 juillet a été consacrée aux libations et diverses offrandes. Le 20 juillet, les HOUNTONDJI ont conduit une caravane de Cana Deguely à Abomey maison HOUNTONDJI. Le couronnement de Daah KPAHESSOU HOUNDJI-HOUNTONDJI - Maixent Accrombessi à l’état civil - en tant que AXÔNONVI du roi de Danxomè a eu lieu. L’inauguration du Palais de son Altesse Royale a mis fin aux travaux.

Dah Kpahessou Hountondji - Maixent Accrombessi- couronné Axononvi du Roi de Danxomè pic.twitter.com/7FDLsLDrMX — 24 Heures au Benin (@24haubenin) July 31, 2024

Pour les invités et diverses personnalités ayant pris part à ces manifestations, ce fut l’occasion de redécouvrir l’histoire du royaume de Danxomè d’une manière générale, mais surtout celle des HOUNTONDJI.

Ce qu’il savoir de HOUNTONDJI

Connu pour le travail du cuivre, de l’or, l’argent, les alliages cuivreux etc , HOUNTONDJI n’est pas que l’orfèvre du royaume. Il a joué un rôle fondamentale dans la création de Danxomè aux côtés de HOUEGBADJA dont il est le frère ainé .

L’histoire raconte « après avoir été chassés de TADO pour mauvais comportements, ADJOMANAKOU, et ses trois frères , TOYI, TE AGBANLIN, ET HOUEGBADJA, sont allés vers ALLADA, lieu appelé ’’LEDAHONOU’’....

Entre les nouveaux arrivés et les anciens autochtones, engagèrent de fortes intrigues, avec des combats de liquidation physique. Deux des frères, précipitèrent leur troisième dans le lac ’’AOUTE’’ à ALLADA (ADANHOUNSA), le plongeant sous une nasse à poisson. Ensuite les deux frères (meurtriers), se retirent. Le frère noyé, se débattait, ... Il sortit difficilement de la nasse, revint à la surface pour regagner la berge ... Le rescapé alla donc retrouver ses deux assassins sous l’Arbre à palabres (où on peut tout aborder) pour des solutions idoines. Mais au grand étonnement, le survivant disait ceci : ....…. « Votre poisson a refusé la nasse » ... Ce qui veut dire : « ... HOUEVI MITON GBE ADJA... » , d’où il a tiré son nom : HOUEGBADJA, nom devenu célèbre dans le Danxomè ... Les trois (03) frères décidèrent désormais de partager le territoire :

1) - TOYI se dirigea vers ALLADA (ADANHOUNSSA)

2) - TE-AGBANLIN choisit le Sud-Est, avec Hogbonouaussi appelé ADJATCHE, devenu ADJATCHE, PORTO-NOVO ...

3) - HOUEGBADJA se dirige vers AGBOME, DANXOME...

Après ce découpage, les frères ont demandé à leur Grand-frère ADJOMANAKOU de retourner à ADJA-TADO pour veiller sur la perpétuation de leurs Totems, Rites, Cérémonies Cultuelles. Mais ce dernier y opposa un refus catégorique... Et HOUEGBADJA, de s’exclamer : « ..Je soumettrai tous les sujets de l’Empire à conquérir par tous les moyens sous ma domination. Toi, grand-frère, tu veilleras sur le respect et la préservation de nos riches totems, rites et valeurs cultuels, ou interdits de notre origine à Tado ...Suis-nous donc sur la trace de TON SANG, » d’où l’origine première du nom HOUNTONDJI, devenu lui aussi célèbre dans la FORGE, les transformations des métaux, dans l’art de façonner le fer, les arts métallurgiques .. ».

A la création du royaume de Danxomè, la mise en place et la gestion des divinités sur lesquelles repose le nouveau royaume faisait partie des prérogatives de ADJOMANAKOU frère aîné de HOUEGBADJA.

On peut donc affirmer qu’a l’origine de Danxomè, HOUEGBADJA exerçait le pouvoir politique tandis le pouvoir religieux et spirituel était aux mains de HOUNTONDJI à KPAHE ( ancien nom de Cana). D’où le nom KPAHESSOU -KPAHEHOSSOU.-, roi de Cana.

Le tandem entre les deux frères est si fort que sur instruction de Dada HOUEGBADJA, HOUNTONDJI sans être souverain, est la seule personne autorisée à porter la même tenue que le Roi à l’occasion des manifestations organisées au Palais Royal Central à Agbomè. Il n’est pas le souverain, mais son unique frère élevé à ce rang devant tous les princes.

A Agbomè ce privilège unique revient à HOUNTONDJI. En clair, si les descendants HOUEGBADJA sont AXÔVI, c’est à dire prince destinés à gérer le pouvoir politique, alors les HOUNTONDJI, sont AXÔNONVI frère du Roi à qui incombe la préservation des usages et coutumes venus de TADO.D’où leur nom S(T)ADONOU.

Procession de Son Altesse Royal veAXONONVI KPAHESSOU HOUNTONDJI - Maixent Accrombessi- vers son Palais, après couronnement par le Roi de Danxomè pic.twitter.com/imw57wQaVa — 24 Heures au Benin (@24haubenin) July 31, 2024

Les sens du privilège accordé à HOUNTONDJI

Toute la problématique des relations entre HOUEGBADJA et HOUNTONDJI est ainsi posée. Il faut y voir l’expression de l’imbrication des relations entre les deux frères durant leur mouvement migratoire de TADO à Allada dans un premier temps, puis de Allada vers Cana et houawé pour s’en rendre compte .

Pour certains, c’est l’acte suprême de la reconnaissance envers un ainé. Pour d’autres, c’est la complémentarité des relations entre deux frères. L’un exerçant le pouvoir Politique et l’autre le pouvoir religieux.

Daah KPAHESSOU HOUNTONDJI accueilli en son Palais après son couronnement AXONONVI de Danxomè pic.twitter.com/27OPoQbQHZ — 24 Heures au Benin (@24haubenin) July 31, 2024

....Désormais ce titre de AXONOVI du Roi de Danxomè échoit à Daah KPAHESSOU HOUNDJI HOUNTONDJI

Maixent Accrombessi à l’état civil, sans être roi de Danxomè est la seule personne autorisée à porter les mêmes atours que le souverain.

