Magistrats et journalistes infectés par la Covid-19

Depuis le 02 juin dernier que le gouvernement a autorisé la réouverture des lieux de culte et des églises, des bars et restaurants ainsi que le transport en commun des bus et mini bus, le nombre de cas confirmés de Coronavirus a plus que triplé au Bénin. De 259, le pays est passé à 902 cas confirmés en l’espace de 21 jours.

Au nombre des personnes infectées par la maladie, de sources concordantes renseignent que des magistrats et un journaliste auraient contracté la maladie. Il s’agit selon ces sources, de 02 magistrats du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et de 02 autres de la Cour d’appel.

Outre les hommes en toge, la maladie aurait fait son incursion dans le rang des professionnels des médias. Un journaliste de la presse écrite l’aurait également contracté.

Il est à noter que qu’en raison des cas positifs de Coronavirus, des banques opérant à Cotonou ont dû fermer momentanément certaines de leurs agences. Un autre cas a été détecté à GRIMALDI Bénin SA. Ce qui a amené les responsables de cette firme, à procéder à la désinfection des locaux de la structure et au dépistage systématique de tout son personnel.

A l’Agence nationale des transports terrestres, deux cas positifs ont été également détectés et suscité de réactions de la part du syndicat qui a appelé à la prise de mesures urgentes pour le bien-être des agents.

Plus de doute à se faire quant à la présence de la maladie au sein de la population. Le gouvernement en publiant les derniers chiffres, a exhorté les uns et les autres au respect des règles barrières.

Selon ces chiffres, le nombre de cas confirmés à la date du 23 juin 2020 est de 902. 612 patients sont encore sous traitement, 277 sont déclarés guéris et 13 décédés.

F. A. A.

24 juin 2020 par