MTN soutient la première édition d’un Hackathon ActInSpace

Dans son ambition d’être le leader dans la fourniture de solutions numériques au Bénin pour le progrès de l’Afrique, MTN accompagne la première édition d’un hackathon ActInSpace. Le lancement officiel a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 18 novembre 2022 à la Cité internationale du savoir et de l’innovation (SEME-CITY).

Le Bénin accueille pour la première fois, un hackathon ActInSpace. Le lancement officiel a lieu ce vendredi 18 novembre 2022. Le but principal de ce hackathon selon le président du comité d’organisation, est de promouvoir l’utilisation des technologies, des données et des services spatiaux au bénéfice des personnes et de la planète. De façon spécifique, il s’agira de participer à l’adoption et à la réutilisation des technologies, données et services spatiaux ; de développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes et permettre des échanges entre équipes ; et de démontrer enfin que l’espace est un vecteur d’innovation pour l’emploi et le développement économique pour mettre en œuvre des actions au bénéfice de l’humanité, en particulier dans le respect de la Terre, a expliqué Elysée DANSOU.

Au nom du ministre du numérique et de la digitalisation, Geoffroy BONOU a remercié le comité d’organisation pour l’initiative. Un tel hackathon n’est pas courant. Le ministère du numérique fait-il savoir, a participé à l’organisation de plusieurs hackathon, des initiatives visant à promouvoir « l’intelligence nationale », des start-ups etc ; mais jamais un hackathon ActInSpace, utilisant des technologies spatiales. C’est une première au Bénin a poursuivi le directeur du numérique félicitant le comité d’organisation, et les candidats qui, dit-il, « ont osé » y prendre part. Procédant au lancement officiel, il a exprimé le vœu que l’initiative se pérennise.

Pour un meilleur déroulement du hackathon, MTN a mis la connectivité à la disposition des candidats. Ceci, dans le but de leur permettre d’être plus créatifs. Le réseau de téléphonie mobile selon le sénior manager-business development & planning de MTN Business, espère que l’équipe gagnante de cette édition pourra dignement représenter le Bénin à la phase internationale. « Ce concours ne fait que contribuer au progrès du Bénin », a confié Zathol HODE.

A propos du Hackathon ActInSpace

ActInSpace est un hackathon international de référence dans le secteur du spatial qui motive les jeunes femmes et hommes du monde entier à relever des défis basés sur les technologies, les données, les brevets, et les infrastructures spatiales. Son objectif est de créer des start-ups dans tous les domaines de la vie quotidienne. C’est le seul concours au monde qui a lieu tous les deux ans et qui offre la possibilité de travailler sur des brevets du Centre national d’études spatiales (CNES) français, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et des structures partenaires, a expliqué le président du comité d’organisation.

L’édition de 2022 a lieu dans plusieurs pays dans le monde. En plus du Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et le Cameroun prennent part à cette édition en Afrique.

Au total, 06 équipes de 03 personnes prennent part à ce hackathon qui va durer 24 heures. L’équipe championne représentera le Bénin le 14 février 2023 à Cannes en France pour la phase internationale.

F. Aubin AHEHEHINNOU

Quelques images

18 novembre 2022 par ,