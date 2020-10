MTN fait don de kits scolaires aux enfants défavorisés d’Agbangnizoun

Des kits scolaires offerts aux enfants défavorisées d’Agbangnizoun

La Fondation MTN a fait don hier, de kits scolaires aux enfants défavorisés de la commune d’Agbangnizoun à travers son programme ’’Back to School’’. Cette action sociale permettra de maintenir à l’école une quarantaine d’enfants en situation difficile du Centre de promotion sociale de la commune.

’’Back to School’’ est un programme spécial d’assistance sociale de la Fondation MTN qui vise à maintenir les enfants à l’école. Il cible particulièrement les enfants défavorisés. Grâce à ce programme, plus de deux mille (2000) kits sur un objectif total de trois mille (3000) ont été distribués depuis le début du mois d’octobre, aux enfants des écoles primaires et des Centres de promotion sociale un peu partout sur le territoire national. Chaque kit contient une tenue d’école (tenue Kaki) et l’essentiel des fournitures scolaires pour démarrer les cours.

« Malgré les améliorations ces derniers années, le taux de scolarisation au Bénin reste relativement bas. Et nous apportons, autant que faire se peut, notre pierre à l’édifice pour améliorer le taux de rétention des élèves à l’école », a expliqué le Directeur de la Fondation Mtn, Jean-Claude Akogbéto. Par ces kits scolaires distribués partout au Bénin, la Fondation MTN entend aider les ménages à revenus faibles à scolariser leur enfant ; participer à une éducation de qualité au Bénin et agir positivement sur le taux de scolarisation en milieu rural.

« L’éducation affranchis. Elle permet aussi bien aux filles comme aux garçons de devenir des adultes responsables », a fait savoir la Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou, Sakinatou Gambari Adegountè représentant le ministre des affaires sociales et de la microfinance. Elle a précisé qu’une moyenne de neuf mille (9000) orphelins et enfants vulnérables du département ont encore besoin de l’appui de la Fondation Mtn pour continuer par aller à l’école et par se construire.

La commune d’Agbangnizoun quant à elle, sollicite de la Fondation Mtn, pour acquérir un centre multimédia, a fait savoir le représentant du Maire, Pascal Dossa. Les divers doléances ont été noté a rassuré Jean Claude Akogbéto. Son organisation intervient aussi dans d’autres domaines. Elle a construit et inauguré récemment à Allada, une cantine scolaire écologique qui fonctionne au biodigesteur. Avant de clôturer la cérémonie de remise des kits scolaires, les enfants bénéficiaires ont été appelés à fournir beaucoup d’efforts pour avoir une année scolaire couronnée de succès.

M. H.

LES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES KITS



