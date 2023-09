MTN-Bénin a recyclé 123 tonnes de déchets électroniques avec l’expertise d’Ericsson

Communiqué - MTN Bénin

MTN Bénin s’appuie sur l’expertise d’Ericsson pour recycler 123 tonnes de déchets électroniques

-MTN Bénin collabore avec Ericsson dans le cadre du programme Ericsson Product Take-Back

– Cette collaboration a déjà permis de traiter plus de 123 tonnes de déchets d’équipement électroniques (DEEE)

– Grâce à ce partenariat, MTN Bénin renforce son engagement en faveur du "Road to Zero" et ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour faire progresser l’action climatique responsable et la préservation de l’environnement en Afrique.

MTN Bénin et Ericsson (NASDAQ/ ERIC) se sont associés pour recycler les équipements électroniques et électriques en fin de vie, dans le cadre du programme d’Ericsson dénommé Product Take-Bake.

Depuis 2021, cette collaboration a permis la collecte, la mise hors service, le transport et le recyclage de plus de 123 tonnes métriques de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’engagement "Road to Zero" de MTN, qui cherche à réduire son empreinte carbone et à atténuer les effets négatifs du changement climatique d’ici 2040. en tant que signataire de l’engagement, Ericsson veille à ce que l’équipement réseau mis hors service soit recyclé par des recycleurs agréés par Ericsson en Afrique du Sud, et MTN Bénin obtient des certificats de destruction qui garantissent l’élimination de l’équipement en toute sécurité.

Alors que les Nations Unies considèrent les DEEE comme une filière de déchets connaissant la plus forte croissance en volume dans le monde, le programme, pour Ericsson, constitue un aspect essentiel de l’action climatique et de la stratégie de protection de l’environnement, ainsi que de son engagement en faveur de l’économie circulaire, MTN Bénin et Ericsson souhaite gérer efficacement les déchets électroniques et extraire la valeur des équipements mis hors service tout en minimisant l’impact négatif sur l’environnement.

Avec l’adoption croissante de la technologie, le Bénin a connu une augmentation de la production de DEEE. Selon le rapport Global E-waste Monitor 2020, le Bénin a généré 9,2 kilotonnes de déchets électroniques en 2019.

Uche OFODILE, Directrice Générale de MTN Bénin, déclare : "Chez MTN, nous croyons aux bienfaits d’une planète saine et nous sommes engagés à atteindre zéro émission d’ici 2040. Nous reconnaissons notre devoir d’atténuer les effets négatif du changement climatique et de soutenir la préservation de l’environnement. En collaborant avec Ericsson, nous sommes en mesure de garantir que nos équipements réseau mis hors service sont recyclés de manière responsable et que les matériaux et composants précieux sont extraits pour être réutilisé, réduisant ainsi notre impact sur l’environnement et soutenant une économie circulaire. Grâce à cette collaboration, nous renforçons notre engagement "Road to Zéro" et nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et nous nous réjouissons de faire progresser le développement durable dans toute l’Afrique".

Hassam Kandeel, vice-président et responsable Global Customer Unit MTN et de la Customer Unit MTN Africa chez Ericsson Moyen -Orient et Afrique, déclare : "Le programme Ericsson Product Talk-Back représente une stratégie essentielles dans le cadre de notre engagement en faveur des économies circulaires, dans lesquelles les déchets peuvent devenir de nouvelles ressources. L’élimination inappropriée des composants électroniques peut nuire à l’environnement en augmentant les émissions de gaz à effet de serre et en causant des dommages à la biodiversité et à la santé humaine.

Le programme nous permet de recycler les équipements électroniques et électriques en fin de vie de manière responsable et durable. En collaborant avec MTN Bénin, nous souhaitons encourager et soutenir activement l’Afrique subsaharienne dans la réalisation de ses objectifs climatiques".

Ericsson a lancé son programme "Product Take-Back" en 2005 afin de de minimiser l’impact environnemental de ses produits et d’assurer une gestion adéquate de leur fin de vie. Ericsson offre ce programme à ses clients dans 180 pays.

18 septembre 2023 par