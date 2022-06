MON NEVEU YANKOTY, HALTE A LA CONCURRENCE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon comment de simples mortels sur le Plancher des Vaches, peuvent-ils se piquer de vouloir interdire aux défunts, déjà six pieds sous Planche, de venir de temps à autre s’amuser ? J’ai vraiment de petits Neveux préfets et maires qui sont de véritables pagailleurs, avec leur affaire d’interdiction de sortie des egoun-goun. Après mon petit Neveu TOBOULA, il y a quelques années dans le Littoral, c’est au tour de son cousin YANKOTY d’interdire donc depuis peu, la sortie des Kouvito dans la Cité des Ayinonvi. Certainement que ceux des Revenants qui vont revenir de leurs tombeaux d’ Avrankou, d’Adjra de Missreté de Dangbo, prendront la peine de s’informer dans l’au-delà, pour ne pas se risquer vers Sedjeko ou Ouando …

Il est vrai que les Revenants autrefois divinités craintes et respectées, sont aujourd’hui dans bien de cas, moins considérées que les Caletas des enfants, à Porto-Novo. Il parait que sous l’accoutrement parfois se cachent des chômeurs qui ne connaissent pas le chemin de l’ANPE, mais celui du requêtage des passants, si ce n’est quelque amant cocu qui se transforme en Egoun-goun pour chicoter son cocufieur … Toutes choses bassement matérielles et charnelles de ce bas monde, qui ont fini par convaincre l’édile d’Adjatchè qu’il vaut mieux que les morts restent momentanément au Ciel, sans plus troubler son territoire …

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui dites que votre cousin YANKOTY lui-même, avec ses riches et imposants accoutrements, ressemble parfois à un Egoun-goun, et que son arrêté serait contre la concurrence, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

