MIGAN GARDE SA TETE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon pourquoi beaucoup voudrait couper le tête (un comble pour un MIGAN) à Jacques, avec son affaire de troisième mandat qu’il dit avoir ramassé dans les profondeurs des villages avec une sonde ? En tout cas, mon Neveu Jacques, à tout le moins, n’a pas encore perdu la tête ni au propre ni au figuré, et son histoire de troisième mandat, depuis une semaine, lui assure une exposition médiatique à faire pâlir d’envie d’autres de sa catégorie ...

Et puis il n’y a aucun mouron à se faire à propos d’un troisième mandat non envisagé par Patou, car il y a 17 ans, Maitre Jacques avait déjà aussi ingénument sondé, sans suite, certainement les mêmes villageois, pour un troisième mandat de KEREKOU en 2006 ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que votre cousin Victor de Calavi, l’autre haut juriste, converti bien après Jacques, n’a pas autant bavardé avant de gagner un macron pour Porto-Novo, vous êtes tous des pagailleurs !

