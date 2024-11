MFWA renforce les journalistes béninois sur les IPN/BPN

Dix journalistes du Bénin bénéficiaires de la Bourse de la Fondation des Médias de l’Afrique de l’Ouest (MFWA) et de Co-Develop sur les Infrastructures Publiques Numériques et Biens Publics Numériques (IPN/BPN) sont en renforcement de capacités de trois jours à Cotonou.

Après le Ghana et le Togo, c’est le Bénin qui abrite la formation en présentiel sur les IPN/BPN de la Fondation des Médias de l’Afrique de l’Ouest (MFWA) en partenariat avec Co-develop. À l’ouverture de cette session, jeudi 28 novembre 2024, à Bénin Royal hôtel de Cotonou, Delali Jean-Daniel DESSOUASSI, représentant de la MFWA, a rappelé l’importance de la Bourse comme une initiative phare de l’organisation, visant à renforcer la couverture médiatique des problématiques liées à ces infrastructures numériques. Cette bourse, selon lui, permet aux journalistes d’acquérir des compétences pointues pour mieux comprendre et traiter des enjeux d’IPN et BPN, qui sont au cœur de la transformation numérique.

Lors de la première journée de la session, Gabi ADOTEVI, Responsable Afrique de l’Ouest chez Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), a entretenu les journalistes sur des thématiques tels que : « IPN/BPN en Afrique de l’Ouest : Aperçu » ; « BPN et inclusion financière » ; « Questions de confidentialité et de sécurité en matière d’IPN/BPN ».

Le communicateur principal a été appuyé dans son exposé par les explications de GANHOUNOUTO Bellor, Ingénieur Sécurité réseaux et Systèmes d’information à l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (ADPD). Ce qui a permis aux participants de mieux appréhender les enjeux de sécurité, de protection des données personnelles, ainsi que les opportunités et défis liés à l’utilisation des BPN.

Au total 45 journalistes du Ghana, Nigéria, Bénin et du Togo bénéficient de la deuxième phase du Programme de Bourse de la MFWA et de son partenaire Co-develop. L’année 2023 avait été marquée par un grand succès avec la publication de près de 140 articles par les boursiers, un indicateur clair de l’impact de cette initiative.

M. M.

28 novembre 2024 par ,