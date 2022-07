METHODES DE VIEUX PAR LES JEUNES...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Depuis quelque semaines , par l’odeur des prochaines législatives appâtés, nombre de mes jeunes Neveux et même quelques Nièces, jusque-là peu connus voire illustres inconnus, font pourtant chaque matin, la manchette de certains canards, avec de modestes titrailles qui vont de "Jeune leader incontournable" à " Guide éclairé" en passant par " Le sauveur bien aimé" de telle ou telle circonscription électorale, pour avoir offert trois bidons d’huile et cinq sacs de riz , si ce n’est trois maigres moutons pour la dernière tabaski ou pour avoir payé les frais de Zem pour les épreuves de Bac à de candidats ...

On raconte aussi que les appétits sont décuplés par le fait que mes cousins NAGO , ZINZINDOHOUE , IDJI, à la suite de DADJE, se sont retrouvés volontairement à l’insu de leur plein gré à la retraite partisane ; et voilà ces jeunes allumer des cierges à toutes les vierges, arroser d’huile rouge toutes les divinités et reciter tous les sourates et versets, pour que Mon Neveu Patou, décrète une retraite politique générale pour tous les vieux, et la retraite parlementaire de tous ceux qui se sont déjà fait traiter trois fois d’honorables ...

Seulement, vous mes Neveux et Nièces qui rappelez que mes cousins BIO TCHANE, GBIAN et GBENOU et mes Neveux GBADAMASSI, AHOUANVOEBLA, SADO et autres YAHOUEDEHOU ont les mêmes bougies, les mêmes bouteilles d’huiles rouge et les mêmes Coran et Bible que les autres, vous êtes tous de véritables pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

