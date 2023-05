MERS et DOB font les derniers réglages du BAC 2023

Une séance de travail s’est tenue, mardi 30 mai 2023, entre la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan et la Direction Générale de l’Office du Baccalauréat. Objectif : s’enquérir du niveau des préparatifs du Baccalauréat 2023.

Tout est fin pour l’organisation du Baccaulauréat, session de juin 2023, selon le point fait par le Directeur Général de l’Office Alphonse da Silva à la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan, mardi 30 mai 2023. Le point a été fait à la ministre à la Direction Générale de l’Office du Baccalauréat en présence du directeur de cabinet Rogatien Tossou et d’autres cadres techniques du Ministère.

Eléonore Yayi Ladékan a félicité l’équipe de la Direction Générale de l’Office du Baccalauréat du travail abattu. Elle n’a pas manqué de donner des instructions pour la substitution du CEG Sèmè Podji dont les classes ont été décoiffées par un autre centre de composition ; le choix judicieux du personnel à déployer dans le cadre des travaux du Baccalauréat notamment les superviseurs, membres des jurys, les correcteurs et les surveillants etc.

Conformément à une Directive de l’Uemoa, le Bénin a adopté un arrêté interministériel portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du comité scientifique national du Baccalauréat harmonisé, selon la ministre.

M. M.

31 mai 2023 par