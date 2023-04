MALUM EST ALTUM

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon comment peut-on penser que c’est parce que ces jeunes escrocs sur internet ont fait des écoles estampillées par exemple « Don de Désiré VODONOU ", qu’ils sont devenus Gayimen…

Il est symptomatique de quelque chose, le nombre d’avocats de circonstances qui spontanément, se recrutent sur la Toile, des plus loufoques au plus sérieux, et qui trouvent le chômage comme circonstance atténuante, en toute insulte à la très grande majorité de mes jeunes Neveux et Nièces sans travail, qui se cherchent et se trouvent de façon licite…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui pour la défense de votre Cousin Désiré, faites remarquer que de toute façon, les jeunes dont les écoles s’appelaient par exemple Pythagore ou Voltaire n’en sont pas devenus pour autant de as des Mathématique ou de le Littérature, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

