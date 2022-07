MACRON à Cotonou ce mardi

Le président de la République française, Emmanuel MACRON effectue dès ce mardi 26 juillet 2022, une visite de travail au Bénin. La présidence de la République à travers un communiqué a publié quelques temps forts de la visite du chef de l’Etat français en terre béninoise.



Emmanuel MACRON à Cotonou. La première après sa réélection en avril 2022. Durant son séjour en terre béninoise, le président français sera reçu par le chef de l’Etat Patrice TALON. Ce sera dans la matinée de ce mercredi au palais de la Marina. Suivra une séance de travail élargie à l’issue de laquelle divers documents seront signés.

À la suite de ces échanges, le chef de l’Etat français va visiter l’exposition diptyque « ART DU BÉNIN, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION » - Trésors royaux et Art contemporain du Bénin dont la réouverture a été faite samedi 16 juillet 2022.

Au cours d’un point de presse conjoint, les deux chefs d’Etat vont aborder des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale, la lutte contre le terrorisme, et plusieurs autres sujets.

Avant de quitter Cotonou, Emmanuel MACRON va se rendre dans l’après-midi du mercredi au Lycée français, puis à l’Agence de Développement de Sèmè City (Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir).

26 juillet 2022 par ,