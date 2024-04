Lucky Friday : dépose le vendredi et reçois un bonus jusqu’à €150 !

Le vendredi est le meilleur jour de la semaine, parce que tout le travail est terminé et qu’il y a un week-end entier de plaisir et de divertissement devant nous ! Mais 1xBet connaît un moyen génial de rendre le vendredi encore meilleur. Veux-tu savoir comment ? Alors, lis cet article et prépare-toi à recevoir un bonus allant jusqu’à €150 !

Tu sais probablement que le bookmaker 1xBet organise régulièrement des promotions généreuses avec de nombreux bonus. Mais la promotion Lucky Friday est l’une des meilleures ! Tu n’as pas besoin d’effectuer des tâches compliquées ou de respecter un tas de conditions - il te suffit d’approvisionner ton compte le vendredi et de recevoir un bonus égal au montant de ton dépôt !

Le montant maximum du bonus de la promotion Lucky Friday est de €150 - si tu déposes ce montant, tu obtiendras €300 ! Et tu sais probablement combien de paris chanceux tu peux faire avec cet argent.

Que dois-tu faire pour réclamer le bonus ? Voici une instruction simple :

• Connecte-toi sur le site ou l’application 1xBet.

• Assure-toi que tous les champs sont remplis dans ton Profil personnel :

• tous les champs obligatoires sont remplis

• le numéro de téléphone est activé

• la case “Participer aux offres bonus” est cochée

• Dépose n’importe quel montant à partir de €1 le vendredi

• Reçois automatiquement un bonus de 100 % du montant du dépôt, mais qui n’excède pas €150 .

Pour échanger le bonus reçu, tu dois miser le montant total du bonus trois fois sur des paris combinés dans les 24 heures suivant le dépôt. Chaque pari combiné doit contenir au moins 3 événements, et au moins 3 événements doivent avoir des cotes d’au moins 1,40. Tous les événements des paris combinés doivent commencer au plus tard à la date d’expiration de la promotion.

Le montant total du bonus misé selon les conditions de la promotion sera transféré sur ton compte principal et tu pourras l’utiliser à ta guise. Tu ne manqueras pas une telle opportunité d’obtenir de l’argent supplémentaire pour les paris sportifs, n’est-ce pas ? Alors, attends vendredi, effectue un dépôt et rends ton dernier jour de travail de la semaine heureux et ton week-end réussi !

La promotion n’est valable que le vendredi, alors dépêche-toi de recevoir et d’échanger ton bonus Lucky Friday ! Et n’oublie pas qu’un joueur n’a droit qu’à un seul bonus dans le cadre de la promotion, alors avant de déposer, accumule un montant plus important !

