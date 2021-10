La communauté musulmane célèbre, ce lundi 18 octobre 2021, la fête Maouloud. A travers une publication sur sa page facebook, le président de l’Assemblée nationale a souhaité bonne fête aux musulmans.

« Qu’Allah le Tout Puissant exauce nos vœux les plus ardents et qu’il veille sur notre pays le Bénin », a écrit Louis Vlavonou. Il a souhaité une bonne célébration de la naissance de Mahomet à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde.

A.A.A

