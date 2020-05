Louis Vlavonou offre des kits de lavage de mains aux populations

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon afin de barrer la voie à la pandémie du Coronavirus, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou y tient beaucoup. Il a fait don aux populations de Porto-Novo et Ifangni, de 200 kits de lavage de mains.

Outre les dispositifs de lavage de mains, du savon liquide et des serviettes jetables ont été offerts aux populations et leur permettra d’accomplir le geste simple de lavage régulier des mains. Le don offert s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement béninois afin de faire face efficacement à la pandémie du Covid-19.

Au début de la pandémie, le chef du parlement béninois s’est engagé à préserver les usagers et travailleurs de l’Assemblée nationale de cette pandémie à travers un certains nombre de mesures.

