Louis Vlavonou lance le Volume I de son ouvrage

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a procédé ce lundi 24 août 2020 au lancement du Volume I de son ouvrage intitulé « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut ». La cérémonie qui a eu lieu à Porto-Novo après une messe d’actions de grâce, a connu la présence de plusieurs personnalités dont le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbenou, des membres du bureau et de la conférence des Présidents ainsi que des députés.

L’ouvrage « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut », du président Louis Vlavonou qui vient de paraître est un récit autobiographie dont le Volume I est intitulé : « L’Eglise, la Politique et Moi ».

Catholique fervent, le président de l’Assemblée raconte son histoire, ses débuts en politique qui a commencé depuis la classe de 5e et comment il vit aujourd’hui sa foi catholique face aux pratiques malsaines de la vie politique. Louis Vlavonou tente dans son ouvrage de répondre à plusieurs interrogations.

L’ouvrage est préfacé par le Professeur Félix Iroko et édité par COPEF de Stanislas Amoussou.

Douanier à la retraite, ancien Secrétaire général de l’ex-Syndicat national de la douane, Louis Vlavonou est membre fondateur du Madep, de l’Union fait la Nation, puis récemment de l’Union Progressiste (UP).

Il a été élu pour la première fois député à l’Assemblée nationale à la 4e législature en 2003. Il n’a pas siégé parce qu’il était en fonction à la Douane. Il a laissé sa place à Mathieu Ahouansou, Professeur d’histoire Géographique.

Le 17 mai 2020, Louis Vlavonou est élu président de l’Assemblée nationale du Bénin pour le compte de la 8e législature.

Marié et père de plusieurs enfants, Louis Vlavonou est né à Kokoumonlou, un village de la commune d’Ifangni non loin de Porto-Novo.

