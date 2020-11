Louis Vlavonou échange avec une délégation de la CGTB

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a reçu à son cabinet ce mercredi 18 novembre 2020, une délégation de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) conduite par le secrétaire général Moudachirou Bachabi, président du Conseil d’Administration de la plateforme nationale de protection sociale.

La délégation de la CGTB et le président de l’Assemblée nationale ont échangé sur des questions relatives à la protection sociale au Bénin.

« Nous avons rencontré le Président de l’Assemblée nationale pour aborder avec lui des questions liées à la protection sociale au Bénin. Et vous savez que de plus en plus, quand on regarde la somme de notre économie, nous avons à plus de 90% les acteurs du secteur informel qui font le poids de notre économie. Ces acteurs-là sont en marge du système de protection sociale », a informé Moudachirou Bachabi, à sa sortie de l’audience.

De ce fait poursuit-il, « les acteurs aussi bien du monde syndical que de la société civile pure se sont mis ensemble et ont mis en place ce que nous appelons la plateforme nationale de protection sociale ».

« C’est cette plateforme-là qui est allée plaider auprès du président de l’Assemblée nationale pour son implication dans le processus pour faire en sorte qu’on puisse généraliser au plus tôt certains aspects en lien avec la protection sociale. Je crois que nous avons rencontré un président très averti du sujet et on constate qu’on ne s’est pas trompé en le visant particulièrement », indique-t-il.

Selon M. Moudachirou Bachabi, le président Louis Vlavonou a prodigué des conseils à la délégation. Ces conseils permettront à la plateforme « dans les tous prochains jours de réussir un saut qualitatif dans l’extension de la protection sociale au Bénin ».

