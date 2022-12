Vlavonou destitue le président du Parlement des Jeunes

Le président de l’Assemblée nationale, 8è législature a démis de ses fonctions, jeudi 22 décembre 2022, le président du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB).

Aimé Ignace S. Ahomadiganhou n’est plus le président du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB), 3è mandature.

Il a été déchu de ses fonctions par le président de l’Assemblée nationale, 8è législature Louis Vlavonou par une décision en date du 22 décembre 2022.

Aimé Ignace S. Ahomadiganhou « s’est rendu coupable de nombreux actes d’indiscipline, en violation des textes régissant le fonctionnement du parlement (…) en dépit de nombreux rappels à l’ordre dont il est fait l’objet par le comité d’encadrement et de suivi des activités du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB) », renseigne la décision de destitution.

Il sera procédé à l’élection d’un nouveau président du PJB, 3è mandature.

Quid du Parlement des Jeunes ?

Le Parlement des Jeunes du Bénin vise, entre autres, à créer un cadre de concertation et d’échanges pour les jeunes ; développer la formation civique en initiant les jeunes à l’activité parlementaire ; impliquer les jeunes dans la mise en œuvre de toute législation nationale ou internationale concernant les jeunes et de la convention de lutte contre les violences faites aux femmes ; interpeller les jeunes sur leurs devoirs ; sensibiliser et interpeller l’Assemblée nationale, les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans la mise en œuvre de toute législation nationale ou internationale concernant les jeunes et les enfants ; susciter des propositions de lois favorables à la promotion de la jeunesse ; sensibiliser les jeunes, les parents, les pouvoirs publics et les leaders d’opinion sur les droits de l’enfant et des jeunes ; promouvoir les droits de l’enfant et des jeunes ; promouvoir chez les jeunes la culture de la paix, de la tolérance, du dialogue, du développement et de la démocratie en leur inculquant le sens des responsabilités ; renforcer la solidarité entre jeunes ; protéger les enfants contre toutes formes de violences et de pratiques nuisibles à leur épanouissement ; rechercher les solutions aux problèmes des enfants et des jeunes ; impliquer les jeunes dans la vulgarisation et la mise en œuvre des conventions et lois relatives aux droits des enfants.

Les jeunes parlementaires sont au nombre de 85 dont la tranche d’âge se situe entre 18 à 23 ans. Ils proviennent des douze départements du Bénin.

Les instances et les organes du Parlement des Jeunes du Bénin sont : l’Assemblée Plénière dite Plénière ; le Bureau ; et les Commissions.

