Louis Vlavonou appelle à la retenue et à éviter toute ingérence

Le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin Louis Gbèhounou Vlavonou, procédant à l’ouverture des travaux de la 2ème session ordinaire de l’année 2024 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, est revenu sur l’affaire dite tentative de coup d’Etat au Bénin, où il a appelé ses collègues députés à la retenue et exhorté également à éviter toute ingérence entant qu’institution de la République.

D’entrée, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a rendu grâce au tout puissant pour sa sollicitude à l’égard de chacun d’entre eux et l’opportunité qu’il donne encore aux élus de la neuvième législature de pouvoir poursuivre en toute sérénité la consolidation du processus démocratique en cours au Bénin depuis l’historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 avant d’aborder l’affaire dite tentative de coup d’Etat au Bénin.

« Qui d’entre nous n’a pas eu quelques frayeurs en apprenant par la voix du Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qu’il y avait un complot en préparation contre la sureté de l’Etat, donc un projet de remise en cause de l’ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de trois décennies. Si c’était vrai, que notre institution parlementaire n’exista plus, et que son Président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas et vous autres députés mis au chômage », a indiqué le Président de l’Assemblée Nationale à cet effet. Heureusement, poursuit-il, qu’il a plu au seigneur de nous en épargner.

Le dossier étant pendant devant la justice, le Président Vlavonou a invité ses pairs à la retenue. « Je voudrais nous inviter à la retenue en attendant que les instances compétentes achèvent leurs investigations et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale », leur a – t-il lancé à cet effet.

Louis Gbèhounou Vlavonou a par ailleurs, rappelé que le dossier relève de la compétence exclusive du judiciaire avant de notifier que dans le respect de la séparation des pouvoir, les élus de la 9ème législature seront bien inspirés d’éviter tout ingérence entant qu’institution, chacun pouvant avoir son opinion propre.

